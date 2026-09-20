صحيفة سبق

يغادر المصرفي نايف بن منصور شلبي بنك الرياض في المنطقة الغربية بعد مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 25 عامًا، تدرّج خلالها في عدد من المناصب القيادية حتى شغل منصب المدير الإقليمي. وأسهم شلبي بخبرته وكفاءته في تحقيق العديد من النجاحات المصرفية والاستثمارية، مكتسبًا تقدير زملائه وكل من عمل معه طوال مسيرته ا…

بعد مسيرة مصرفية حافلة بالعطاء والإنجاز امتدت لأكثر من عقدين ونصف ، يغادر المصرفي الأستاذ نايف بن منصور شلبي بنك الرياض بالمنطقة الغربية بعد رحلة مهنية حافلة بالخبرات والنجاحات في القطاع المصرفي والاستثمارات.

وخلال سنوات عمله، قدّم نايف شلبي نموذجًا مهنيًا متميزًا، وأسهم بخبراته وكفاءته في دعم مسيرة العمل وتحقيق العديد من النجاحات، مكتسبًا تقدير زملائه وكل من عمل معه طوال مسيرته.

وتدرّج الأستاذ نايف منصور شلبي خلال مسيرته المهنية في عدد من المناصب القيادية ببنك الرياض، حتى وصل إلى منصب المدير الإقليمي لبنك الرياض في المنطقة الغربية، في مسيرة عكست ما يتمتع به من خبرة مصرفية وكفاءة إدارية وقيادية

وتأتي مغادرته بعد أكثر من 25 عامًا من العطاء المتواصل، حملت في طياتها محطات وتجارب مهنية ثرية، شكّلت جزءًا مهمًا من مسيرته في القطاع المصرفي.

سبق" تتمنى للأستاذ نايف منصور شلبي التوفيق والنجاح في محطته المقبلة، وأن تكون المرحلة القادمة امتدادًا لمسيرة حافلة بالتميز والإنجاز.