صحيفة سبق

أدانت المنظمة العربية للسياحة بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة والمدينة المنورة، معتبرة أنها انتهاك صارخ للمقدسات والقيم الإنسانية. وأكد رئيس المنظمة تضامن أسرة السياحة العربية مع المملكة، ودعا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته ووقف هذه الاعتداءات.

أدانت المنظمة العربية للسياحة باستنكار شديد الاستهدافات التي شنّتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار عدوانها الآثم على المملكة العربية السعودية وإرهاب المسلمين ومقدساتهم واستفزازهم.

وندّدت المنظمة في بيان رسمي بالنهج الإرهابي لميليشيا الحوثي، وما اقترفته من هجمات تمسّ المقدسات الإسلامية في انتهاك سافر لقيم الدين الحنيف والمبادئ الإنسانية.

وأكد معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، تضامن أسرة السياحة العربية ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملةً، والعمل على وقف هذه الاعتداءات المرفوضة ومحاسبة مرتكبيها، بما يكفل أمن المملكة واستقرارها وصون أمن المنطقة بأسرها.