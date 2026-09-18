صحيفة سبق

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق اسم الأمير مساعد بن عبدالرحمن آل سعود على الجامعة السعودية الإلكترونية لتصبح جامعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن، تقديرًا لجهوده وإسهاماته الوطنية بوصفه أحد رجالات الدولة البارزين.

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بإطلاق اسم صاحب السمو الأمير مساعد بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- على الجامعة السعودية الإلكترونية، لتحمل رسمياً مسمى «جامعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن».

ويأتي هذا التوجيه الملكي تقديراً من القيادة الرشيدة لما أسهم به سموه -رحمه الله- من جهود وأعمال جليلة، بوصفه أحد رجالات الدولة الذين تركوا إسهامات وطنية مشهودة ومتميزة في مسيرة المملكة العربية السعودية.