صحيفة سبق

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في نيويورك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية مجموعة الدول الثمانية العربية والإسلامية، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ٨١. وبحث الاجتماع التدهور الخطير في الوضع الإنساني في غزة وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية،…

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس بمدينة نيويورك، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية مجموعة الدول الثمانية العربية والإسلامية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وتناول الاجتماع التدهور الخطير في الوضع الإنساني في قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، وسُبل توحيد الجهود والمواقف، بما يُسهم في حشد الدعم الدولي لحماية الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة في المحافل الدولية.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، والمستشار المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام الوزير مفوض منال رضوان.