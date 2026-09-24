صحيفة سبق

احتفاءً باليوم الوطني السعودي، أطلقت مياه «أكويا» حملتها الوطنية تحت شعار «السعودية غير.. أكويا غير أي موية»، مستحضرةً القيم والطباع الأصيلة للمجتمع السعودي. وانطلقت الحملة في 17 سبتمبر 2026 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعومةً بأفلام ومحتوى مصور وأنشطة للتواصل الإعلامي.

احتفاءً باليوم الوطني السعودي، أطلقت مياه «أكويا» حملتها الوطنية تحت شعار «السعودية غير.. أكويا غير أي موية»، في رسالة تستحضر القيم والطباع الأصيلة التي يتميز بها المجتمع السعودي، وفي مقدمتها الكرم والضيافة والأصالة والشجاعة والفزعة والجود.

وانطلقت الحملة التسويقية يوم 17 سبتمبر 2026، عبر قنوات «أكويا» على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعومةً بأفلام ومحتوى مصور وأنشطة للتواصل الإعلامي، لتقدم رؤية مختلفة في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي.

واختارت «أكويا» في حملتها الابتعاد عن النمط الإعلاني التقليدي، وجعل الإنسان السعودي وقيمه محورًا للقصة، من خلال مواقف يومية تعكس الترحيب والضيافة والتكاتف والفزعة ومساندة الآخرين، فيما يحضر المنتج بصورة طبيعية ضمن تلك المشاهد، لتبقى القصة الثقافية والإنسانية هي المحور الرئيس للحملة.

وقال حامد سرحان، مؤسس مياه أكويا: «في يومنا الوطني نحتفل بوطن أصيل نشأت على أرضه أجيال تتميز بطباع أبهرت العالم، وأثبتت أن السعودي عنوان للكرم والجود والأصالة والشجاعة. حاولنا التعبير عن فخرنا بطباعنا من خلال حملة «السعودية غير.. أكويا غير أي موية»، ونتشرف بكوننا جزءًا من هذا الوطن وأن يساهم نجاحنا في تطويره».

وتحمل الحملة عددًا من الرسائل التي تستلهم صفات المجتمع السعودي تحت مظلة واحدة، من بينها: «السعودية غير»، «كرمنا غير»، «ضيافتنا غير»، «أصالتنا غير»، «فزعتنا غير»، و«شجاعتنا غير»، وصولًا إلى الشعار الرئيس «أكويا غير أي موية».

وتُعد «أكويا» مياهًا سعودية محلاة ومضافًا إليها المعادن وفق مواصفات محددة، حيث تتم إعادة بناء التركيبة المعدنية بإضافة معادن أساسية عالية الجودة بنسب مضبوطة. وبحسب بيانات الشركة، تحتوي المياه على 5 أجزاء في المليون (PPM) من الصوديوم و15 جزءًا في المليون (PPM) من الكالسيوم.

وتشير الشركة إلى أن منظومة الإنتاج والجودة لديها مدعومة بعدد من المعايير والشهادات المحلية والدولية، من بينها SASO وISO 22000 وISO 9001 وHACCP وIBWA، في إطار حرصها على تطبيق معايير الجودة وسلامة وكفاءة عمليات الإنتاج.

ويضم مصنع «أكويا» في مكة المكرمة ثلاثة خطوط لإنتاج البريفورم وخطين لإنتاج المياه بثلاثة أحجام، إضافةً إلى منظومة آلية متكاملة للتعبئة والتغليف، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليار عبوة سنويًا، بحسب بيانات الشركة.

وتتواجد منتجات «أكويا» حاليًا في مدن المنطقة الغربية، فيما تعمل الشركة على التوسع تدريجيًا للوصول إلى مختلف مناطق ومدن المملكة، وتعزيز حضورها كعلامة سعودية تنطلق من مكة المكرمة وتحمل في هويتها ارتباطًا بالمجتمع وقيمه الوطنية.

وتأتي حملة «السعودية غير.. أكويا غير أي موية» لتؤكد اعتزاز العلامة بالهوية السعودية، وتسليط الضوء على الإنسان السعودي وخصاله وقيمه التي تمثل جزءًا أصيلًا من صورة المملكة ومجتمعها.