صحيفة سبق

بعث خادم الحرمين وولي العهد برقيتي عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فيما أعلنت دبي حداداً رسمياً وتنكيس الأعلام عشرة أيام.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي عزاء ومواساة إلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله.

وقال خادم الحرمين في برقيته، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»: «علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما قال سمو ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

وكانت وكالة أنباء الإمارات «وام» أفادت بنعي ديوان الرئاسة وديوان الشيخ محمد بن راشد للفقيد الذي وافته المنية صباح الاثنين 21 سبتمبر 2026، وبإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من يوم الوفاة.

وتُقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمسجد زعبيل الكبير بدبي، فيما يُستقبل المعزون في مجلس زعبيل ثلاثة أيام: الثلاثاء من الرابعة عصراً حتى صلاة المغرب، ويومي الأربعاء والخميس صباحاً ومساءً وفق بيان «وام».