صحيفة سبق

أطلقت Amazon.sa حملة "سبتمبر من السعودية" احتفاءً باليوم الوطني السعودي، تتضمن متجر "اكتشف السعودية" الذي يضم أكثر من 400 منتج محلي تعكس تنوع مناطق المملكة، إلى جانب إبراز منتجات "صنع في السعودية" وتمكين العملاء من ترشيح العلامات التجارية المحلية عبر مبادرة "صوتك متجرك". وتشمل الحملة عروضاً خاصة على…

عروض خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي على Amazon.sa تشمل الإلكترونيات والمنزل والأزياء والجمال والبقالة وغيرها، إلى جانب متجر "اكتشف السعودية"، وتسليط الضوء على منتجات "صنع في السعودية"، وإتاحة الفرصة للعملاء لترشيح العلامات المحلية التي يرغبون في رؤيتها على Amazon.sa

أعلنت Amazon.sa عن إطلاق حملة "سبتمبر من السعودية" احتفاءً باليوم الوطني السعودي، لتقرّب العملاء من المنتجات والعلامات التجارية المحلية والمبدعين من مختلف أنحاء المملكة. وتجمع الحملة ثلاثة محاور رئيسية هي: "اكتشف السعودية" و"صنع في السعودية" و"صوتك متجرك"، إلى جانب عروض خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وفي قلب الحملة يأتي متجر "اكتشف السعودية"، الذي يضم أكثر من 400 منتج من مختلف مناطق المملكة، ويتيح للعملاء اكتشاف منتجات مستوحاة من التنوع الثقافي والتراثي لكل منطقة؛ من الحرف النجدية في المنطقة الوسطى، وعطور الورد الطائفي والمنتجات الحجازية في المنطقة الغربية، إلى منتجات زيتون الجوف في الشمال، وحرف عسير وأبها في الجنوب، وصولاً إلى منتجات مستوحاة من التراث الساحلي للمنطقة الشرقية.

ويقدم المتجر تجربة مختلفة لاكتشاف المنتجات المحلية، حيث يمكن للعملاء استعراضها ليس فقط بحسب فئاتها، وإنما أيضاً بحسب المناطق التي تنتمي إليها.

وقال عبدو شلالا، المدير العام لأمازون في المملكة العربية السعودية: "مع احتفالنا باليوم الوطني السعودي، تجسّد حملة "سبتمبر من السعودية" التزامنا طويل الأمد بتطوير متجر يدعم اقتصاد المملكة ومبدعيها ومجتمعاتها، ويربط الشركات المحلية بملايين العملاء في مختلف أنحاء السعودية. ولا تقتصر هذه المبادرة على مناسبة بعينها، بل تعكس نهجنا في تطوير Amazon.sa ليكون وجهة للشركات التي تقدم منتجات مميزة تعكس ثراء المملكة وتنوعها، من الحرف التراثية إلى المنتجات والمكونات المزروعة محلياً".

وبالتوازي مع ذلك، يسلّط محور "صنع في السعودية" الضوء على المنتجات المصنّعة في المملكة، ويعرّف العملاء بالشركات المحلية التي تقف وراءها، بما يعزز حضور المنتجات الوطنية على Amazon.sa.

أما "صوتك متجرك"، فيتيح للعملاء المساهمة في تحديد العلامات التجارية التي يرغبون في رؤيتها على Amazon.sa. ومن خلال استبيان مخصص للعلامات التجارية السعودية، متاح عبر الصفحة الرئيسية وقنوات أمازون المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للعملاء ترشيح العلامات التجارية والمصممين المحليين الذين يتطلعون إلى التسوق من منتجاتهم على Amazon.sa. وتساعد هذه المشاركات فرق البائعين في أمازون على التعرف بصورة أفضل على اهتمامات العملاء والطلب على العلامات المحلية، والاستفادة منها في تحديد العلامات التجارية التي يمكن العمل على استقطابها مستقبلاً.

عروض اليوم الوطني لمختلف احتياجات العملاء ومن أبرزها:

- الإلكترونيات: خصومات تصل إلى 30% على أجهزة التلفاز والحواسيب المحمولة والأجهزة الصوتية.

- المنزل والمطبخ: خصومات تصل إلى 40% على الأجهزة ومستلزمات المنزل.

- الأزياء: خصومات تصل إلى 50% على الملابس والأحذية والإكسسوارات.

- الجمال والعناية الشخصية: خصومات تصل إلى 50% على منتجات العناية بالبشرة والشعر والعطور.

- البقالة: خصومات تصل إلى 60% على المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات اليومية.

- الألعاب ومنتجات الأطفال: خصومات تصل إلى 40% على الألعاب ومنتجات الأطفال.

مزيد من فرص التوفير بمناسبة اليوم الوطني

ويمكن للعملاء في مختلف أنحاء المملكة الاستفادة من خصومات فورية عند استخدام بطاقات البنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي على فئات مختارة، تشمل الإلكترونيات، والمنزل، والمطبخ، والأزياء، والجمال، والعناية الشخصية، والألعاب.

كما تتوفر خيارات مرنة للدفع عند إتمام الطلب، بما في ذلك خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" عبر تابي وتمارا.

ويمكن للعملاء الجدد على Amazon.sa الاستفادة من عرض ترحيبي بخصم 10% وبحد أقصى 50 ريالاً سعودياً، من خلال إرسال إيصال شراء من أي متجر إلى حساب amazonksa@ على وسائل التواصل الاجتماعي.