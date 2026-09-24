صحيفة سبق

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إحباط هجوم شنته مليشيا الحوثي في جبهة حيفان، حيث تم التصدي لمحاولات التسلل إلى وادي المقاطرة. وأكدت القوات نجاحها في إجبار الحوثيين على التراجع وقدمت خسائر في الأرواح والعتاد لهم. البيا…

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، إحباط هجوم شنته مليشيا الحوثي، الأربعاء، تضمن محاولات تسلل متزامنة باتجاه وادي المقاطرة ضمن جبهة حيفان، في محاولة للوصول إلى مواقع قريبة من الطريق الحيوي الرابط بين عدن ولحج وتعز.

وأوضحت القوات، في بيان، أن وحدات من محور تعز ووحدات من طور الباحة وألوية العمالقة، بإسناد من المقاومة الشعبية، تصدت للعناصر المهاجمة، وأجبرت عناصر المليشيا على التراجع، بعد اشتباكات أسفرت عن تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأضاف البيان أن المحاولة الحوثية جاءت عقب إخفاقات متتالية للمليشيا في عدد من الجبهات، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تواصل تأمين المنطقة والطرق الحيوية أمام حركة المواطنين والمسافرين.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية جاهزيتها العالية للتصدي لأي هجمات أو محاولات تسلل، مشددة على أنها لن تسمح بإحداث أي اختراق أو تهديد لأمن المواطنين والطرق الحيوية.

كما اتهم البيان مليشيا الحوثي بالزج بعناصرها في هجمات ومحاولات تسلل وصفها بالفاشلة، معتبرًا أنها تأتي في إطار خدمة أجندة إيران والحرس الثوري، وعلى حساب أمن اليمنيين واستقرارهم.