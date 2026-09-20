صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

كشفت دراسة بريطانية شملت نحو 480 ألف بالغ أن التوتر المزمن والضغوط اليومية قد يتحولان إلى «قاتل صامت» عبر التسبب في التهاب خفي يغيّر بنية عضلة القلب ويزيد خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 43%. الباحثون يؤكدون دور الفقر والضيق النفسي ونمط الحياة، ويرون أن الوقاية والعلاج ممكنان.

كشفت أضخم دراسة علمية من نوعها أن التوتر المزمن والضغوط اليومية يتحولان إلى «قاتل صامت» يترك بصمات بنيوية دائمة داخل عضلة القلب، ممهداً الطريق أمام أزمات قلبية وسكتات دماغية مباغتة.

قاد الدراسة فريق بحثي مشترك من مختبر «MRC» للعلوم الطبية وكلية «إمبريال كوليدج لندن»، وشملت عينة ضخمة بلغت نحو 480 ألف بالغ في المملكة المتحدة، بهدف تسليط الضوء على الحلقة المعقدة التي تربط الواقع الاجتماعي بالضيق النفسي وصحة القلب، وفق ما نقله موقع «ميديكال إكسبريس».

الالتهاب الخفي... المحرك الرئيسي للضرر

أظهرت النتائج، التي نشرتها دورية «European Journal of Preventive Cardiology»، أن الالتهاب المزمن يمثل حلقة الوصل الحرجة بين ظروف الحياة المعاكسة والتغيرات البنيوية في القلب.

واستخدم الباحثون مؤشراً دموياً متقدماً يُعرف بـ«أسيتيلات البروتين السكري» (GlycA)، إلى جانب تقنيات التصوير القلبي والبيانات الجينية، لتتبع هذا الأثر.

وأوضحت البيانات أن أصحاب المستويات الأعلى من الالتهاب — وهم الـ 20% الأعلى في العينة — ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة تبلغ 43%، مقارنةً بنظرائهم في الشريحة الأقل التهاباً.

وكشفت فحوصات التصوير عن تغيرات هيكلية صامتة في قلوب هؤلاء الأشخاص، تشمل:

• سماكة ملحوظة في جدران القلب.

• انكماش في حجم الحجرات القلبية.

• ضعف في كفاءة امتلاء القلب بالدم.

وهي مؤشرات إنذار مبكرة قد تتطور في خفاء تام لسنوات طويلة قبل أن تُفضي إلى فشل قلبي كامل.

خريطة المخاطر... بين الضغط النفسي وعوامل الوراثة

ربطت الدراسة بوضوح بين مستويات الالتهاب المرتفعة وعوامل اجتماعية واقتصادية صعبة كالفقر والضيق النفسي، إلى جانب الأنماط المعيشية الضارة كالسمنة والتدخين.

وقال البروفيسور ديكلان أوريغان من «إمبريال كوليدج لندن»: «ملايين الأشخاص قد يعيشون اليوم مع التهاب خفي يغير قلوبهم ببطء مسبباً ضرراً طويل الأمد. الأمر المعقد أن هذا الالتهاب متجذر في محيطنا ووضعنا الاقتصادي ونمط حياتنا، لكن لحسن الحظ هناك ما يمكننا فعله، كالإقلاع عن التدخين ومكافحة السمنة».

وأضاف أوريغان: «ما فاجأنا حقاً هو قوة ارتباط العوامل الاجتماعية والصحة النفسية بتلف القلب، إلى جانب وجود عامل وراثي قوي يجعل بعض الأفراد أكثر مرونة أو عرضة بطبيعتهم».

أمل جديد في الأفق العلاجي

حددت الدراسة بروتينات التهابية رئيسية تتبع عائلتي «إنترلوكين-1» و«عامل نخر الورم» باعتبارها المسؤول المباشر عن هذا الضرر، مشيرةً إلى أن العديد من هذه البروتينات تستهدفها أدوية تخضع حالياً لتجارب سريرية متقدمة، مما يفتح الباب أمام إمكانية استخدام علاجات مضادة للالتهابات للوقاية من أمراض القلب قبل ظهور أعراضها الإكلينيكية.

واقترح الباحثون دمج اختبارات الدم الخاصة بمؤشرات الالتهاب مع درجات الخطر الجيني، لتشكيل منظومة فحص مبكر تستهدف تحديد الفئات الأكثر احتياجاً للتدخل السريع.

الوقاية ممكنة

شدد البروفيسور برايان ويليامز من مؤسسة القلب البريطانية على رسالة أمل للمرضى والمعرضين للمخاطر، قائلاً: «الالتهاب في الأصل جزء من آلية شفاء الجسم، لكن له جانباً مظلماً. تؤكد هذه الدراسة ضرورة معالجة جذور الالتهاب المسببة لتدهور صحة القلب، بالتوازي مع تقديم الدعم اللازم لمساعدة الأفراد على تبني أنماط حياة تحمي قلوبهم».

وأكد ويليامز أن التعرض للظروف القاسية أو الاستعداد الوراثي لا يعني أن الإنسان «محكوم» بالإصابة بأمراض القلب، مؤكداً أن نافذة الوقاية وتغيير مسار الصحة تظل متاحة للجميع.