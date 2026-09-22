صحيفة سبق

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح مليشيا الحوثي الإرهابية ودعمها في اليمن، في بيان صدر عقب اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع إدانة هجمات الميليشيا المستمرة في اليمن وضد المملكة العربية السعودية.

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح مليشيا الحوثي الإرهابية ودعمها في اليمن، معتبرين أن ذلك يشكّل — وفق بيانهم — نمطاً خطيراً من التصعيد يهدد بتقويض التجارة الدولية وإحداث حالة من عدم الاستقرار العالمي.

وصدر البيان عقب اجتماع وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونقلته وكالة «رويترز».

وطالب الوزراء طهران بإنهاء تسليح الحوثيين ودعمهم، قائلين إن ذلك ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأدان البيان «بأشد العبارات» ما وصفه بـ«الضربات المستمرة غير المقبولة التي تنفذها مليشيا الحوثي في اليمن وضد المملكة العربية السعودية».

ودعا الوزراء مليشيا الحوثي الإرهابية إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، وجميع التهديدات والهجمات ضد الملاحة المدنية، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.

ويأتي البيان في سياق مخاوف دولية متصاعدة من تداعيات هجمات الميليشيا على الملاحة في المنطقة وأمن الطاقة، وسط دعوات متكررة للعودة إلى المسار السياسي في اليمن.