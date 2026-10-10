صحيفة سبق

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعًا في حي الرمال بمدينة غزة، في استمرار لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة العدوان إلى 74,370 شهيدًا و175,371 مصابًا، مع تواصل انتشال الجثامين من تحت الركام.

استشهد 4 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للمدنيين في حي الرمال بمدينة غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,370 شهيداً و175,371 مصاباً، من بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.

وتتواصل في مناطق متفرقة من القطاع عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والمباني السكنية المدمرة جراء الغارات المتواصلة.