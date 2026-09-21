صحيفة سبق

أدانت مصر بأشد العبارات اقتحام مسؤول في الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك انتهاكًا لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم. وشدّدت وزارة الخارجية المصرية على ضرورة الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، محذّرة من أ…

أدانت مصر بأشد العبارات اقتحام مسؤول في الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، مستنكرة ما يمثله ذلك من انتهاك لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزاز لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وشددت في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، على ضرورة الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، محذرة من أية محاولات لتغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة أو فرض واقع جديد على مقدساتها.