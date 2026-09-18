صحيفة سبق

أدانت جمهورية كينيا هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي استهدفت المواقع المدنية والمقدسة في المملكة، مؤكدة أنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وتهدد الاستقرار الإقليمي وأمن المملكة. ودعت نيروبي إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، مجددة التزامها بالعمل مع ا…

أدانت جمهورية كينيا هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي استهدفت المواقع المدنية والمقدسة في المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية الكينية في بيان، أن هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وتهدد الاستقرار الإقليمي وأمن المملكة، ودعت إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن، مجددة التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لضمان الأمن البحري، وحماية التجارة المشروعة وتعزيز السلام والاستقرار الدوليين.

كما أكدت وقوفها وتضامنها مع المملكة وحرصها على تعزيز العلاقات التاريخية وروابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.