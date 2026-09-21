صحيفة سبق

تسلّم أمير منطقة جازان ورئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة شهادة انضمام المرصد الحضري لجازان إلى شبكة المراصد الحضرية العالمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما يدعم تطوير مؤشرات التنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة، ويرفع كفاءة التخطيط والخدمات وفق رؤية ال…

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان ورئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة، شهادة انضمام المرصد الحضري لمنطقة جازان إلى شبكة المراصد الحضرية العالمية «Global Urban Observatory - GUO»، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat».

ويأتي هذا الانضمام امتداداً لجهود المرصد في بناء وتطوير منظومة متكاملة من المؤشرات الحضرية المستندة إلى المعايير والممارسات الدولية في مجالات التنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة، ومواءمة البيانات والمؤشرات مع أولويات التنمية الإستراتيجية للمنطقة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية مخرجات المرصد الحضري في دعم اتخاذ القرار وتوجيه خطط التنمية، ورفع كفاءة التخطيط للمشروعات والخدمات، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب تطلعات المنطقة، مشيراً إلى ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

ويتيح انضمام المرصد إلى الشبكة العالمية تعزيز تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير منظومة المؤشرات الحضرية، فضلاً عن تعزيز حضور منطقة جازان ضمن الشبكات والمنصات الدولية المعنية بالتنمية الحضرية المستدامة.