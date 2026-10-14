صحيفة سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد وصواعق رعدية، تشمل مدينة الباحة وعدة محافظات مجاورة، متوقعاً استمرار الحالة حتى الثامنة مساءً.

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط للبرد، وصواعق رعدية.

وتشمل الحالة الجوية مدينة الباحة ومحافظات: بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، داعياً السكان والزوار إلى توخي الحذر وتجنب مجاري السيول والمناطق المنخفضة.