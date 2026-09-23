بندر آل عوض

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مستوى جاهزيته الإسعافية تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي، من خلال خطة ميدانية متكاملة تشمل انتشار وتمركز الفرق في المواقع والطرق ذات الكثافة المرورية، وتعزيز التغطية الإسعافية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة. وتضمنت الاستعدادات زيادة عدد الفرق، والتأك…

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مستوى جاهزيته الإسعافية تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي، من خلال تنفيذ خطة ميدانية متكاملة تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة، ورفع مستوى التغطية الإسعافية في المنطقة.

وتضمنت الخطة انتشار الفرق الإسعافية وتمركزها في عدد من المواقع والطرق الحيوية ذات الكثافة المرورية، إلى جانب تكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز جاهزية المراكز والفرق الإسعافية؛ بما يضمن سرعة الوصول إلى الحالات ومباشرتها في الوقت المناسب.

كما شملت الاستعدادات التأكد من جاهزية مركبات الإسعاف والمستلزمات والتجهيزات الطبية، وزيادة عدد الفرق الإسعافية؛ بما يعزز كفاءة التعامل مع البلاغات والحالات الطارئة على مدار الساعة.

ويأتي هذا الانتشار الميداني ضمن خطة فرع الهيئة للتعامل مع مختلف الحالات الإسعافية التي قد تطرأ خلال اليوم الوطني، وتعزيز التغطية الإسعافية في المواقع والطرق ذات الكثافة المرورية، بما يسهم في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران الأستاذ محمد بن علي العسري، جاهزية الكوادر الإسعافية على مدار الساعة، واستمرار الحضور الميداني لتقديم الخدمات الإسعافية والإنسانية، انطلاقًا من دور الهيئة في تعزيز السلامة المجتمعية وترسيخ قيم الإنسانية والشغف والإتقان.