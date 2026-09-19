صحيفة سبق

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس تشكيلته الأولى لمنتخب البرتغال، استعداداً لمباريات دوري الأمم الأوروبية، مع استمرار النجم كريستيانو رونالدو قائداً للفريق. القائمة ضمت 25 لاعباً وشهدت استدعاء صامويل سواريس ونونو تافاريس وجواو بالينيا وفابيو سيلفا، مقابل استبعاد سامو كوستا ونيسلون سيميدو وماتيوس نونيز وغون…

أعلن المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، المدرب الجديد لمنتخب البرتغال، عن قائمته الأولى استعداداً للمباريات المقبلة في دوري الأمم الأوروبية، وشهدت القائمة تواجد النجم كريستيانو رونالدو قائداً للمنتخب.

وتضم القائمة 25 لاعباً في أول استدعاء لجيسوس منذ توليه قيادة المنتخب خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز، الذي رحل عن منصبه عقب خروج البرتغال من دور الـ16 في كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة بعض التغييرات مقارنة بآخر قائمة للبرتغال في المونديال، حيث استدعى جيسوس الحارس صامويل سواريس، والمدافع نونو تافاريس، ولاعب الوسط جواو بالينيا، والمهاجم فابيو سيلفا.

في المقابل، استبعد جيسوس لاعب النصر السعودي سامو كوستا بعد أن تواجد في قائمة كأس العالم، كما خرج أيضاً نيسلون سيميدو، وماتيوس نونيز، وغونسالو جيديش من الحسابات.

ويبدأ منتخب البرتغال مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز يوم 24 سبتمبر الحالي في لشبونة، قبل أن يحل ضيفاً على النرويج يوم 27 من الشهر نفسه، ثم يواجه الدنمارك خارج أرضه في الأول من أكتوبر، ويستضيف النرويج مجدداً يوم 4 أكتوبر في بورتو.

ويشارك المنتخب البرتغالي في النسخة الجديدة من البطولة بصفته حامل اللقب، بعدما توّج بدوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه عام 2025، عقب الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.