صحيفة سبق

أكدت الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أنّ اليوم الوطني يجسد قوة الرؤية الوطنية في توجيه رأس المال والتقنية والمعرفة نحو تنمية مستدامة يكون الإنسان في صميمها، تحت شعار «عزّنا بطبعنا» الذي يعبّر عن أصالة الهوية السعودية. وأشارت إلى أنّ النهضة الشا…

اكدت صاحبة السمو الملكي الاميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ان ذكرى اليوم الوطني تمثل محطة وطنية مهمة تعكس ما وصلت اليه المملكة من مكانة مؤثرة في المشهد الاقتصادي والاستثماري الدولي، مشيرة الى ان التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد تجسد قوة الرؤية الوطنية في توجيه رأس المال والتقنية والمعرفة نحو تنمية مستدامة يكون الانسان في صميمها.

وقالت الاميرة الدكتورة مها بنت مشاري في تصريح بمناسبة اليوم الوطني: «نحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية تحت شعار (عزنا بطبعنا)، وهو شعار يعبر عن اصالة الهوية السعودية وما تحمله من قيم راسخة. وقد وضعت القيادة الرشيدة تمكين الانسان وتنمية رأس المال البشري في صدارة الاولويات، ليصبح الاستثمار في المعرفة والقدرات الوطنية ركيزة اساسية لبناء المستقبل وتعزيز حضور المملكة عالميا».

واوضحت سموها ان النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة تتجاوز المؤشرات الاقتصادية والمشاريع الكبرى، لتشمل تطورا نوعيا في المنظومة العلمية والبحثية، والتحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما اسهم في بناء قاعدة اقتصادية جديدة تقوم على الابتكار والمعرفة، وتمكين الكفاءات السعودية الشابة من المشاركة في تطوير التقنيات المتقدمة وقيادة قطاعات المستقبل.

واشارت سموها الى ان هذا البناء المعرفي وقوة البيئة الاستثمارية ينسجمان مع الرسالة التي تقودها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بوصفها مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري، تعمل على تحويل الافكار والحلول المبتكرة الى فرص واستثمارات ذات اثر ملموس، ودعم التقنيات القابلة للتوسع في قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية والتعليم والاستدامة.

ونوهت سموها بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين للنسخة العاشرة من المؤتمر السنوي للمبادرة «اسبوع FII10» المقام في الرياض تحت شعار «قوة الارث»، مؤكدة ان هذه الرعاية تمنح المنصة زخما دوليا رفيعا، وتعكس الثقة المتنامية في البيئة الاستثمارية والتقنية للمملكة، وتعزز دور الرياض منصة تجمع القادة وصناع القرار والمستثمرين لمناقشة التحديات والفرص التي تشكل مستقبل الاقتصاد والتنمية عالميا.

ورفعت سمو الاميرة مها بنت مشاري اسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، والى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدة ان ما تحققه المملكة من منجزات استثمارية وعلمية وتقنية يجسد مسيرة وطنية متجددة، ويؤكد ان العز والتمكين طبع سعودي اصيل يصنعه ابناء الوطن ويمتد اثره الى العالم.