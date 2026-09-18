الدفاع المدني بالدمام يُخمد حريقاً في أرض مسوّرة بحي الخدمات المساندة

صحيفة سبق

2026-09-18T14:41:01.035Z

أخمدت فرق الدفاع المدني بالدمام حريقًا اندلع داخل أرض مسوّرة في حي الخدمات المساندة، نتج عن أعمال لحام جرت في الموقع. وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المواقع المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع مباشرة إجراءات السلامة اللازمة.