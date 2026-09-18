الدفاع المدني بالدمام يُخمد حريقاً في أرض مسوّرة بحي الخدمات المساندة
أخمدت فرق الدفاع المدني بالدمام حريقًا اندلع داخل أرض مسوّرة في حي الخدمات المساندة، نتج عن أعمال لحام جرت في الموقع. وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المواقع المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع مباشرة إجراءات السلامة اللازمة.
أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة الدمام حريقاً اندلع داخل أرض مسوّرة بحي الخدمات المساندة، وذلك إثر أعمال لحام أشعلت النيران في الموقع.
وأكد الدفاع المدني السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادثة.