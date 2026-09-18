أمطار غزيرة تعم منطقة جازان مساء اليوم

صحيفة سبق

2026-09-18T13:07:20.625Z

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت محافظات أبو عريش، وبيش، وصامطة، وأحد المسارحة، والطوال، وضمد، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها. وشملت الحالة المطرية نطاقًا واسعًا من المنطقة، وسط دعوات بأن يجعلها الله أمطار خير وبركة ويعمّ بنفعها أرجاء البلاد.