بدر العتيبي

نظمت غرفة المجمعة ملتقى المجمعة الاقتصادي 2026 بمشاركة جهات حكومية وخاصة ومستثمرين ورواد أعمال، لبحث تعزيز الحراك الاقتصادي في محافظة المجمعة ومحور سدير. وناقش الملتقى اقتصاد الممكنات والفرص، والصناعة والاستثمار، ومستقبل المحافظة، مع التركيز على تحويل الفرص إلى مبادرات وشراكات عملية تدعم التنمية الم…

نظّمت غرفة المجمعة «ملتقى المجمعة الاقتصادي 2026»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال ورواد الأعمال والمهتمين، وذلك ضمن جهود الغرفة لتعزيز الحراك الاقتصادي وإبراز الفرص والممكنات الاستثمارية في محافظة المجمعة ومحور سدير.

وتناول الملتقى من خلال جلساته الحوارية ثلاثة محاور رئيسية، هي: «محافظة المجمعة ومحور سدير.. اقتصاد الممكنات والفرص»، و«الصناعة والاستثمار.. نحو قيمة اقتصادية مستدامة»، و«مستقبل محافظة المجمعة.. استثمارات تصنع النمو»، إلى جانب ورش عمل وبرامج مصاحبة استهدفت قطاع الأعمال ورواد الأعمال والطلاب والكفاءات الوطنية.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة المجمعة المهندس مشاري بن محمد الجربوع أن الملتقى يأتي في إطار حرص الغرفة على تعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المحافظة، وإبراز ما تمتلكه المحافظة ومحور سدير من مقومات وفرص واعدة، وبناء جسور التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة فيصل بن حمدان بن سقيان إلى أهمية تكامل الجهود بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية، والاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية التي تتمتع بها محافظة المجمعة ومحور سدير، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.

وأوضح الأمين العام لغرفة المجمعة فهد بن شقير الصعيري أن الملتقى يستهدف تحويل الممكنات والفرص المتاحة إلى مبادرات وشراكات عملية، مؤكداً أن أثره لا يتوقف عند جلساته وفعالياته، بل يمتد إلى ما ينتج عنه من فرص استثمارية وشراكات ودعم لريادة الأعمال وتنمية الكفاءات الوطنية.

ويأتي الملتقى امتداداً للحراك الذي تقوده غرفة المجمعة لتعزيز دورها في خدمة قطاع الأعمال، وتوسيع الشراكات، ودعم الاستثمار وريادة الأعمال، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في محافظة المجمعة.