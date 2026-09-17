عمر عريبي

استقبل رئيس جامعة جازان وفد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات المشتركة. وجرى استعراض الإمكانات البحثية للجامعة وآليات دعم البحث والابتكار، بما يسهم في التكامل التنموي ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستدامة البيئية والأمن المائي…

استقبل رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، في مكتبه بالبرج الإداري بالمدينة الجامعية، وفد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، برئاسة مدير عام الفرع المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالكريم بن محمد مريع، ومدير مركز بحوث البيئة والطبيعة، إلى جانب مدير الإدارة العامة للشراكات المجتمعية والدولية بالجامعة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والفرص المشتركة بين الجامعة وفرع الوزارة، ومناقشة آليات دعم البحث والابتكار، وتعزيز التكامل التنموي في قطاعات البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

كما استُعرضت الإمكانات العلمية والبحثية التي تمتلكها الجامعة، وما تضمه من كفاءات وطنية ومعامل وتجهيزات متخصصة، يمكن توظيفها في خدمة القطاعين البيئي والزراعي ودعم مستهدفاتهما التنموية.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعات الأكاديمية والتنفيذية، مشيراً إلى أن الجامعة تسخّر إمكاناتها العلمية والبحثية والبشرية لخدمة منطقة جازان، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في مجالات الاستدامة البيئية والأمن المائي والغذائي.