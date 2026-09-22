صحيفة سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في نيويورك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ومناقشة المساعي لاحتواء التوترات وإحلال الأمن والسلام في المنطقة.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة نيويورك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة المساعي الرامية إلى احتواء التوترات وإحلال الأمن والسلام فيها.