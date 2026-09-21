صحيفة سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان محافظ الدرعية، الرئيسَ التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، حيث استعرض الجانبان اختصاصات الهيئة التنظيمية والرقابية، وبحثا أوجه التعاون لدعم تطبيق الاشتراطات والمعايير، ومواكبة نمو الأنشطة في الدرعية وضمان سلامة المنتجات والخدمات ا…

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مكتبه اليوم، معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب سموه بمعاليه ومرافقيه في المحافظة، فيما قدّم الدكتور الجضعي إيجازاً شاملاً عن أعمال الهيئة واختصاصاتها التنظيمية والرقابية، وما تضطلع به من مهام في مجال سلامة الغذاء والدواء والمنتجات الطبية، وتطبيق المواصفات والاشتراطات ذات الصلة.

وتناول الاستقبال بحث أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تطبيق الاشتراطات والمعايير المرتبطة باختصاصات الهيئة، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده الدرعية في مختلف الأنشطة والخدمات.

ونوّه الأمير راكان بن سلمان بأهمية استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم سلامة المنتجات والخدمات المقدمة للأهالي والزوار، مثمّناً جهود الهيئة وما تضطلع به من أعمال في إطار اختصاصاتها.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور هشام الجضعي عن شكره وتقديره لسمو محافظ الدرعية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة، بما يسهم في دعم الأعمال المشتركة وتحقيق مستهدفاتها.