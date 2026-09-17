صحيفة سبق

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ استضافة موسم الرياض لمهرجان الإثنوسبورت للرياضات التقليدية في نوفمبر 2026 بالعاصمة الرياض، مع رعاية نسخة المهرجان في مايو 2027 بمدينة إسطنبول. ويعكس الاتفاق توسيع الحضور الدولي لموسم الرياض واستقطابه فعاليات عالمية كبرى.

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، خلال مراسم توقيع أُقيمت في مدينة إسطنبول، استضافةَ موسم الرياض لمهرجان الإثنوسبورت للرياضات التقليدية (Ethnosport Cultural Festival) في نسخته لعام 2026، التي تقام في نوفمبر المقبل بالعاصمة الرياض، إلى جانب رعاية موسم الرياض لنسخة المهرجان لعام 2027 التي ستُقام في مايو 2027 بمدينة إسطنبول التركية.

جرى التوقيع على الاتفاقيتين بحضور المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس الاتحاد العالمي للإثنوسبورت بلال أردوغان، وتتضمنان استضافة الرياض لنسخة 2026 ورعاية موسم الرياض لنسخة إسطنبول 2027.

وقال آل الشيخ إن «استضافة مهرجان الإثنوسبورت في الرياض خلال نوفمبر المقبل تحمل مفاجأة كبيرة للجمهور»، مشيراً إلى أن ما تحقق يمثل بداية لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، ومعرباً عن سعادته بما أُنجز في فترة وجيزة.

ويُنظَّم المهرجان تحت إشراف الاتحاد العالمي للإثنوسبورت (World Ethnosport Union)، ويجمع مشاركين من دول عدة في منافسات وتجارب متنوعة للرياضات التقليدية، ضمن حدث دولي سنوي يستقطب جماهير من مختلف الأعمار.

وتشمل رياضات الإثنوسبورت ألعاباً تقليدية ذات جذور تاريخية عميقة، أبرزها: الرماية التقليدية، والصقارة، والمصارعة، ورياضات الفروسية، وغيرها من المنافسات المرتبطة بثقافات الشعوب. وتحظى هذه الرياضات بحضور لافت في تركيا التي تستضيف فعالياتها بمشاركة دولية واسعة، ما جعل إسطنبول إحدى أبرز الوجهات المرتبطة بالمهرجان.

وتُعدّ استضافة المهرجان في الرياض امتداداً لمسيرة موسم الرياض في استقطاب الفعاليات العالمية، فيما ترسّخ رعاية نسخة 2027 في إسطنبول الحضور الدولي لموسم الرياض وتوسّع نطاق علامته إلى أسواق وجماهير جديدة حول العالم.

ومن المقرر الإعلان لاحقاً عن مزيد من تفاصيل المهرجان والفعاليات المصاحبة له.