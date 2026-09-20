صحيفة سبق

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، أنها ستستدعي سفير إيران لدى باريس وتتخذ إجراءات مناسبة، بعد إقدام السلطات الإيرانية على إغلاق مركز لتعليم اللغة الفرنسية تابع للسفارة في طهران، ووصفت باريس الخطوة بأنها هجوم جديد على وجودها الثقافي وغير مبرر.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، أنها ستستدعي سفير إيران لدى باريس، وستتخذ «الإجراءات المناسبة» رداً على إغلاق السلطات الإيرانية مركزاً لتعليم اللغة الفرنسية تابعاً لسفارتها في طهران.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان رسمي: «هذا الهجوم الجديد على الوجود الثقافي الفرنسي في إيران، في أعقاب الاعتداء على اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في يوليو الماضي، لا مبرر له وغير مقبول».

ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في سياق توترات متصاعدة بين باريس وطهران، إذ تُضاف هذه الحادثة إلى سلسلة من الاحتكاكات التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة.