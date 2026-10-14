صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

المركز الوطني للأرصاد توقّع اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة أخرى، مع ضباب ساحلي ليلاً وصباحاً، ورياح قوية تتجاوز 60 كم/ساعة وارتفاع للأمواج في البحر الأحمر والخليج العربي.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والرياض، فيما يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة وغربها.

وعلى صعيد البحر الأحمر، أوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على الجزء الشمالي ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وخفيف الموج على الجزء الأوسط. أما على الجزء الجنوبي فستكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة ترتفع إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، إضافة إلى رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بالسرعة ذاتها، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر قد يصل إلى أعلى من مترين، وتتراوح حالة الموج بين خفيف ومائج.

وفيما يخص الخليج العربي، تتوقع الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية على الجزء الشمالي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة ترتفع إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر قد يصل إلى أعلى من مترين، وحالة الموج بين خفيف ومائج. وعلى الجزء الجنوبي من الخليج، تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة ترتفع إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر قد يصل إلى أعلى من مترين، وحالة الموج بين خفيف ومائج.