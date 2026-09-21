عبدالحكيم شار

انطلقت في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ96 تحت شعار عزّنا بطبعنا، عبر برامج إذاعية ومسابقات ومعارض فنية وجداريات وأركان تاريخية، إضافة إلى خطة اتصالية ومنتجات إعلامية، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم لدى الطلاب والطالبات.

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فعاليات احتفالية شاملة في جميع مدارسها للبنين والبنات، إحياءً لليوم الوطني السادس والتسعين للمملكة العربية السعودية تحت شعار «عزّنا بطبعنا»، في أجواء وطنية تعكس مشاعر الاعتزاز والفخر والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

وتهدف هذه الفعاليات التي انطلقت أمس إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات، واستذكار مسيرة التوحيد والبناء والنماء التي أرسى دعائمها الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ويواصلها أبناؤه الملوك حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في ظل رؤية السعودية 2030.

وتضمنت خطة الاحتفاء التي أعدّتها الإدارة حزمة من البرامج والفعاليات النوعية خلال اليوم الدراسي، تصدّرتها برامج الإذاعة الصباحية المتنوعة التي حملت عناوين: «وطني بك نعلو نحو المجد»، و«ميلاد وطن»، و«وطني الثمين»، و«الإرث والأمجاد»، و«مسيرة وطن.. وطموح جيل»، و«وطني.. عز وانتماء»، و«أمن وعطاء».

وإلى جانب الإذاعة الصباحية، شملت الفعاليات مسابقات وطنية، ومعارض فنية، وجداريات تعبيرية، وأركاناً تحكي تاريخ المملكة وإرثها الحضاري العريق.

وكانت الإدارة العامة قد أعدّت خطة اتصالية متكاملة للمناسبة، تضمنت إنتاج حزمة من المنتجات الإعلامية الوطنية من أفلام قصيرة وفيديوهات وملصقات وطنية، فضلاً عن تغطيات وتقارير إعلامية يومية توثّق تفاعل الميدان التعليمي بمشاركة المعلمين والمعلمات والطلبة وأولياء الأمور.

وتستمر الفعاليات طوال الأسبوع المقبل في مدارس المنطقة، لتجسّد اعتزاز منسوبي التعليم بالوطن ومنجزاته، وتؤكد دور المدرسة في بناء جيل واعٍ معتزٍّ بوطنه وقيمه.