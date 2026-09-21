فهد العتيبي

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لقاءً مع تجمع الطائف الصحي لبحث تنفيذ برامج الصحة المدرسية واستعراض التحديات والتوصيات، بهدف ضمان وصول الخدمات الوقائية والعلاجية لجميع المدارس، وتعزيز الفحوص الاستكشافية والتوعية الصحية وربط المدارس بالمراكز الصحية بما يواكب رؤية السعودية 2030.

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، برئاسة مديرها العام الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، لقاءً مع المهندس محمد بن حمزة سندي، الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي؛ لبحث سبل تنفيذ برامج الصحة المدرسية، واستعراض التحديات والتوصيات الكفيلة بالارتقاء بصحة الطلاب والطالبات.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الجهتين، وتجاوز العقبات الميدانية، وضمان وصول الخدمات الوقائية والعلاجية إلى جميع المدارس بكفاءة عالية، بما يتوافق مع تطلعات رؤية السعودية 2030 في بناء جيل صحي وواعٍ.

واستعرض اللقاء حزمة من البرامج الصحية والوقائية والتوعوية، تشمل: برنامج الفحص الاستكشافي، وبرنامج فحص اللياقة، وبرنامج الإحالة والحالات المكتشفة، وبرنامج التوعية الصحية، إضافةً إلى التفقد البيئي للمقاصف، وبرنامج ربط المدارس بالمراكز الصحية لضمان التغطية الشاملة في القطاعين العام والأهلي.

وأكد الدكتور سعيد الغامدي أن «تكامل الجهود مع تجمع الطائف الصحي يمثّل خطوة أساسية لنقل الرعاية الصحية إلى بيئة تعليمية صحية وآمنة، تضمن جودة الحياة لأبنائنا وبناتنا الطلاب، وتحقق أهداف المبادرات الوطنية للصحة المدرسية».