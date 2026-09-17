صحيفة سبق

توافد لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الخميس إلى مقر تجمع الأخضر في جدة، استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج العربي خليجي 27 التي تقام من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر. واعتمد المدرب جورجوس دونيس قائمة تضم 26 لاعبًا، فيما تحتضن ملاعب جدة مباريات المجموعتين.

توافد لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مقر التجمع، الخميس، استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.

قائمة الأخضر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة المدرب جورجوس دونيس عن قائمة الأخضر المشاركة في «خليجي 27»، التي تُقام في جدة بمشاركة 8 منتخبات تتنافس خلال 15 مباراة، وضمّت القائمة 26 لاعباً على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس، نواف العقيدي، حامد يوسف.

خط الدفاع: عبدالإله العمري، جهاد ذكري، ريان حامد، حسن كادش، حسان التمبكتي، نواف بوشل، محمد محرزي، متعب الحربي، زكريا هوساوي.

خط الوسط: مصعب الجوير، محمد القحطاني، محمد كنو، زياد الجهني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، علاء آل حجي.

خط الهجوم: سلطان مندش، محمد أبو الشامات، همام الهمامي، صالح أبو الشامات، عبدالله الحمدان، فراس البريكان، عبدالله آل سالم.

ملاعب البطولة ومجموعاتها

تُقام منافسات النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي على ملعبَي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت، فيما تشهد المجموعة الثانية منافسات قطر والإمارات والبحرين واليمن.