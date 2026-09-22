صحيفة سبق

أوضحت إدارة بيت الثقافة أن ما تُداول عن استقطاب شركة أجنبية لإدارة البيوت الثقافية غير صحيح، مؤكدة أن التشغيل تتولاه إحدى الشركات الوطنية الكبرى وأن العاملين من أبناء وبنات الوطن.

أوضحت إدارة بيت الثقافة أن المعلومات المتداولة بشأن استقطاب شركة أجنبية لإدارة البيوت الثقافية غير صحيحة، مؤكدة أن تشغيل بيوت الثقافة تتولاه إحدى الشركات الوطنية الكبرى، وأن العاملين فيها من أبناء وبنات الوطن المؤهلين لإدارة المشاريع والأصول الثقافية، انطلاقًا من الحرص على تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الثقافي.

وأكدت الإدارة أن بيوت الثقافة، التي تتوزع حاليًا في ثماني مدن سعودية، تأتي ضمن خطط توسع لتشمل بقية مناطق المملكة في المستقبل القريب، بوصفها منصات وطنية تدعم الثقافة السعودية وتفتح المجال للمبدعين والمبدعات عبر برامج متنوعة مصممة لجميع أفراد المجتمع، بهدف تعزيز حضور الثقافة السعودية كمكون أصيل للهوية الوطنية.

ودعت إدارة بيت الثقافة إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية، مرحّبة بزيارة الجميع للبيوت الثقافية في الرياض والدمام ونجران وأحد رفيدة وجيزان وسكاكا وبريدة وحائل، والاستمتاع بأنشطتها وبرامجها.