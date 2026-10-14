صحيفة سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لافتتاح الحكومة الكولومبية سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ومسًّا بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة، وداعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح «سفارة» لها في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثّل مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن «المملكة تشدد على أن هذه الخطوة تتعارض مع الموقف الدولي الراسخ بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس».

وجدّدت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم.