صحيفة سبق

أنهت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني عبر أكثر من ٥٠ فعالية تُقام في ١٧ موقعًا بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، بمشاركة ٢٠ جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وتشمل البرامج عروضًا للفنون الشعبية والموسيقية، ومعارض للحرف والمنتجات الوطنية، ومسيرات وفعاليات ترفيهي…

أنهت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، من خلال برنامج متنوع يضم أكثر من 50 فعالية تقام في 17 موقعًا بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، بمشاركة 20 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وتتضمن الفعاليات التي تنظمها الأمانة في المنطقة المركزية بتبوك عروضًا للفنون الشعبية والموسيقية، ومعرضًا للحرف والمنتجات والمشغولات اليدوية، وأركانًا للرسم والتصوير بهوية اليوم الوطني، إلى جانب مشاركة الأسر المنتجة، فيما تشارك عدد من الجهات المختلفة في القطاعات الثلاث الحكومية والخاصة والغير ربحية، عبر مجموعة من البرامج والأنشطة المصاحبة التي تشمل الفنون الشعبية والألعاب الإلكترونية والمشغولات والمنتجات الوطنية والأركان التفاعلية.

وتمتد الاحتفالات إلى البلديات التابعة في محافظات ومراكز المنطقة، ببرامج متنوعة تشمل المسيرات الوطنية، والعروض الشعبية والتراثية، والأوبريتات الوطنية، ومسارح الطفل، والمعارض الفنية، والمسابقات والأنشطة الترفيهية والتفاعلية، بما يتيح مشاركة مختلف فئات المجتمع في المناسبة.

كما أنهت الأمانة وبلدياتها التابعة تجهيز مظاهر الاحتفاء في الطرق والميادين والمرافق العامة، والتي تشمل أكثر من 40 شاشة ولافتة طريق، و250 كشافًا أخضر ثابتًا ومتحركًا، و65,476 مترًا طوليًا من أساور الزينة، إضافة إلى 8,000 علم.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة على تهيئة المواقع العامة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، وتقديم فعاليات متنوعة تعزز مشاركة الأهالي والزوار، وتجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن.