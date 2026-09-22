صحيفة سبق

بعث صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ومشيداً بإنجازات المملكة ومواقفها تجاه القضايا العربية والإسلامية والكويت. كما أرسل ولي العهد…

هنأ أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأكد سمو أمير الكويت في برقية التهنئة عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مستذكراً المواقف الأصيلة للمملكة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فضلاً عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت وشعبها.

وأعرب سموه عن بالغ اعتزازه بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين، بما عزّز مكانتها الرفيعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، داعياً المولى عز وجل أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة وتمام العافية، لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء، وأن يديم الأمن والرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة بمؤازرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.