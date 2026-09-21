صحيفة سبق

أعلن المركز الوطني للتفتيش والرقابة تحقيقه أعلى مستوى تشغيلي لأعمال التفتيش والرقابة بهدف تعزيز كفاءة المساءلة ورفع جودة الخدمات وضمان عدالة التنفيذ، مؤكداً ترجمته لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وكاشفاً عن تلقيه أكثر من 11 مليون بلاغ من المواطنين عبر المنصة الموحدة.

أعلن المركز الوطني للتفتيش والرقابة عن تحقيقه أعلى مستوى تشغيلي لأعمال الرقابة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المساءلة وأعمال التفتيش والرقابة بشكل عام، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل الرقابي، وضمان عدالة التنفيذ، ورفع جودة الخدمات المقدمة.

ويواصل المركز ترجمة جهوده في مكافحة الفساد إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، انطلاقاً من الالتزام بمبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الإستراتيجية الوطنية، وتنظيم أعمال التفتيش والرقابة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكشف المركز الوطني للتفتيش والرقابة عن تلقيه أكثر من 11 مليون بلاغ من المواطنين عبر المنصة الموحدة للتفتيش والرقابة التابعة له، في ظل تفاعل مجتمعي واسع، جعل من كل فرد عيناً راصدة تجاه أي مخالفات أو شبهات فساد.