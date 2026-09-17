عبدالحكيم شار

اختتمت غرفة الخرج فعاليات منتدى ريادة الأعمال 2026 بعد أربعة أيام من البرامج التدريبية والاستشارية، مقدمة حلولًا مالية وقانونية متخصصة لرواد الأعمال، واتفاقيات تحالفات تجارية بين المشاريع الناشئة، ومسارات عملية لتحويل المشاريع إلى نماذج فرنشايز قابلة للتوسع العالمي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعود…

اختتمت غرفة الخرج فعاليات «منتدى ريادة الأعمال 2026»، الذي امتد على مدى أربعة أيام، بمجموعة من المخرجات العملية التي عالجت احتياجات رواد الأعمال بشكل مباشر، وذلك بدعم وتوجيه من محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد.

وقدّمت المسارات التدريبية والاستشارية المصاحبة للمنتدى حلولاً مالية وقانونية متخصصة، شملت استشارات في التمويل والهيكلة القانونية للمشاريع الناشئة، إلى جانب جلسات فردية مع مستشارين ماليين وقانونيين لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات بين رواد الأعمال المشاركين لتأسيس تحالفات تجارية تكاملية، تهدف إلى تعزيز فرص النمو المشترك وتبادل الموارد والخبرات بين المشاريع الناشئة في مختلف القطاعات.

كما تضمّنت الفعاليات تقديم استشارات متخصصة لتحويل المشاريع الفردية إلى نماذج عمل قابلة للتوسع والفرنشايز، بما يمكّن رواد الأعمال من الانتقال بمشاريعهم من النطاق المحلي إلى نماذج تجارية قابلة للتكرار والانتشار.

وأطلق المنتدى مبادرات نوعية لمساندة رواد الأعمال الطموحين في تحويل مشاريعهم إلى شركات ذات حضور عالمي، عبر برامج تأهيل وربط بشبكات مستثمرين ومستشارين دوليين.

وقال أمين عام غرفة الخرج والمشرف العام على المنتدى ماجد الحمدي: «الخرج تمثل اليوم واحدة من أكثر المدن الاقتصادية الواعدة في المملكة، وما حققه المنتدى من حلول استشارية ومالية وقانونية حقيقية لرواد الأعمال يعكس التزام الغرفة بترجمة الدعم إلى نتائج ملموسة تخدم بيئة الأعمال في المحافظة».

وأوضح الرئيس التنفيذي للمنتدى عبدالعزيز العالي أن «أبرز ما يميز هذه النسخة هو انتقالها من الطرح النظري إلى مخرجات عملية، من اتفاقيات شراكة بين رواد الأعمال إلى مسارات واضحة لتحويل المشاريع إلى نماذج فرنشايز ومبادرات للتوسع العالمي، وهو ما يرسّخ مكانة الخرج كمدينة اقتصادية واعدة قادرة على احتضان جيل جديد من الشركات الناشئة».

ويأتي اختتام المنتدى بهذه المخرجات منسجماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.