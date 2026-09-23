فلاح الجوفان

أكد رئيس جامعة شقراء المكلف الدكتور بدر بن صالح المحيميد أن اليوم الوطني السعودي مناسبة لاستذكار توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وما تلاه من مسيرة بناء وتنمية أوصلت البلاد إلى مكانة رائدة إقليميًّا ودوليًّا. وشدّد على مسؤولية الجميع في الحفاظ على إرث الآباء والأجداد…

أكد رئيس جامعة شقراء المكلف الأستاذ الدكتور بدر بن صالح المحيميد، أن اليوم الوطني السعودي يمثل مناسبة لاستذكار ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، حين قاد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- مسيرة الوحدة لهذا الوطن الكبير تحت راية التوحيد، وواصل أبناؤه من بعده مسيرة البناء والتنمية التي رسخت دعائم الاستقرار والرخاء والنهضة المتجددة، حتى تبوأت المملكة مكانتها الرائدة إقليميًا ودوليًا.

وقال المحيميد إن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني السعودي يضع على عاتق الجميع مسؤولية الحفاظ على إرث الآباء والأجداد، ومواصلة رحلة النمو والازدهار، ومواكبة التطور المستمر الذي يشهده العالم، وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، التي يظهر أثرها بوضوح في مختلف المجالات.

وأضاف أن الدعم والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالمؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز الأبحاث، مكّن الجامعات السعودية من التقدم والمنافسة في مجالات التعليم والبحث والابتكار، وتأهيل أبناء الوطن للمنافسة في سوق العمل، وتعزيز الابتكار والإبداع؛ ليكونوا سواعد بناء وتقدم للوطن.

ورفع المحيميد، باسمه ونيابة عن منسوبي وطلبة الجامعة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، سائلًا الله تعالى أن يديم على الوطن الغالي الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يقيه من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ القيادة الرشيدة.