صحيفة سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على معظم مناطق المملكة من الثلاثاء حتى السبت، تشمل جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والعاصمة المقدسة، مع احتمالية جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة قد تتجاوز 60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج وتكوّن أعاصير قمعية.

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، ابتداءً من الثلاثاء وحتى السبت المقبل، تتراوح شدتها بين الخفيفة والغزيرة، مع احتمالية جريان السيول وتساقط البرد ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المركز في تقريره الصادر اليوم، أن مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تشمل عدداً من المحافظات، فيما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ونجران، إلى جانب الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وبيّن المركز أن التوقعات تشمل العاصمة المقدسة مكة المكرمة والطائف والجموم وبحرة وميسان وأضم والعرضيات بأمطار متوسطة إلى غزيرة حتى السبت المقبل، فيما يُتوقع هطول أمطار خفيفة على محافظات جدة ورابغ وخليص من الثلاثاء إلى الخميس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الليث والقنفذة.

وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية قد تصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة أو أكثر، مع احتمالية جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، إضافة إلى احتمال تكوّن أعاصير قمعية أو شواهق مائية في حالات الأمطار الغزيرة.

وأفاد المركز بأن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه ستصدر التقارير اللازمة بشأن تطورات الحالة الجوية.

ودعا المركز الجميع إلى متابعة مستجدات الحالة الجوية والإنذارات الصادرة عبر موقعه الإلكتروني وتطبيق «أنواء» وحساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.