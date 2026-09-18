مقال رأي

د . عبدالله محمد الحارثي

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

يركّز المقال على مفارقة الأجيال في علاقة الآباء بالأبناء، مؤكدًا أن التربية الناجحة ليست في صنع نسخة من الوالد، بل في مساعدة الابن على أن يكون أفضل نسخة من نفسه في زمن مختلف تمامًا عن زمن والديه. ويدعو الكاتب إلى تحوّل دور الأب من الآمر والمراقب إلى المرافق والمتحدث والمستمع، وبناء علاقة ثقة تجعل ال…

يقول تشارلز وادزورث (Charles Wadsworth)، وهو عازف بيانو أمريكي :

عندما تصل إلى العمر الذي تدرك فيه أن والدك كانا على حق، سيكون لديك ابنٌ يعتقد أنك مخطئ.

هذه المفارقة تختصر شيئاً عميقاً في علاقة الآباء بالأبناء؛ فالأب لا يرى ابنه كما يراه الزمن، بل يراه كما كان هو في عمره، بينما الابن يعيش زمناً مختلفاً تماماً. نحن نربي أبناءنا اليوم بعقلية الأمس، ثم نستغرب حين يعجزون عن فهمنا أو نفشل في فهمهم. والحقيقة أن التربية ليست أن تجعل ابنك نسخة منك، وإنما أن تمنحه من خبرتك ما يساعده على أن يكون نسخة أفضل من نفسه.

في هذا العصر المتسارع، لم يعد ممكناً أن تكون التربية قائمة على الأوامر وحدها. ابنك اليوم يعيش وسط عالم مفتوح؛ هاتف في يده، ومعلومات تتدفق إليه، ونماذج وشخصيات وأفكار تتجاوز حدود البيت والمدرسة. لذلك، من أساليب التربية الأكثر تأثيراً أن تتحول من مراقب إلى مرافق، ومن واعظ إلى متحاور. اجلس معه دون هاتف، اسأله عن رأيه قبل أن تعطيه رأيك، ناقشه في قرار اتخذه بدلاً من الاكتفاء بالحكم عليه، وشاركه بعض تفاصيل حياتك وتجاربك وأخطائك. اجعل البيت المكان الذي يستطيع فيه ابنك أن يقول الحقيقة دون خوف؛ لأن الابن الذي يخاف من أبيه قد يخفي أخطاءه، أما الابن الذي يثق بأبيه فسوف يأتيه بأخطائه قبل أن تتحول إلى كوارث.

ومن أجمل أساليب التربية أن تجعل الحياة نفسها معلماً لأبنائك. اصطحبهم معك في بعض مسؤولياتك، علّمهم كيف يتعاملون مع المال، وكيف يختلفون باحترام، وكيف يعتذرون، وكيف يتقبلون الخسارة، وكيف ينجزون ما عليهم دون انتظار المكافأة. لا تمنحهم كل ما يريدون؛ فالطفل الذي يحصل على كل شيء قد يكبر وهو لا يعرف قيمة شيء. وفي المقابل، لا تحرمهم من التعب والتجربة بحجة الخوف عليهم؛ دعهم يخطئون في المساحات الآمنة، ثم ساعدهم على فهم الخطأ بدلاً من تعنيفهم عليه. والأهم من ذلك كله: كن النموذج الذي تريد أن تراه فيهم؛ فالأبناء لا يتعلمون مما نقوله بقدر ما يتعلمون مما يرونه فينا كل يوم.

وتذكّر أن طفلك لن يبقى طفلاً إلى الأبد؛ سيكبر، ويستقل، وربما يجلس يوماً في المكان الذي تجلس فيه الآن. وحينها لن يتذكر عدد المرات التي صرخت فيها عليه، ولا عدد الأوامر التي أعطيته إياها، بقدر ما سيتذكر هل كنت قريباً منه عندما احتاجك، وهل كنت تسمعه عندما يتحدث، وهل كنت تمنحه شعوراً بأنه محبوب حتى عندما يخطئ. لا تربِّ أبناءك ليطيعوك اليوم فقط؛ ربِّهم ليحسنوا الاختيار غداً عندما لا تكون بجوارهم. فالتربية الناجحة ليست صناعة طفل مطيع، وإنما صناعة إنسان يمتلك ضميراً، وعقلاً، ومسؤولية، وثقة بنفسه، وقادراً على أن يعيش في زمن لم يعد يشبه الزمن الذي تربيت أنت فيه.