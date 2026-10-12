صحيفة سبق

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن تهديدات أمريكية بتعليق آلية تتيح لأوكرانيا شراء أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية، في تحول لافت بسياسة واشنطن تجاه كييف. الخطوة المحتملة تثير قلقاً واسعاً في أوكرانيا التي تعتمد على أنظمة تسليح أمريكية متقدمة لمواجهة العمليات العسكرية الروسية.

كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن تهديدات أمريكية بوقف آلية تتيح لأوكرانيا شراء أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في سياسة واشنطن بشأن الدعم العسكري لكييف، وتضع مستقبل هذا الدعم على المحك في ظل الحرب المستمرة مع روسيا.

وأوضح التقرير أن هذه التهديدات تأتي في سياق تزايد الضغوط المتعلقة بتكاليف المساعدات العسكرية، وما يرافقها من نقاشات داخلية في الولايات المتحدة حول حجم الإنفاق الخارجي وأولويات السياسة الأمريكية. وأثار التلويح بتعليق هذه الآلية مخاوف في أوكرانيا بشأن استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية، خاصة في ظل اعتماد كييف الكبير على الدعم الغربي لتعزيز قدراتها الدفاعية والتصدي للعمليات العسكرية الروسية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظراً لاعتماد أوكرانيا الواسع على أنظمة الأسلحة الأمريكية، التي تشمل أنظمة الدفاع الجوي والذخائر والمعدات العسكرية المتقدمة؛ إذ تُعد هذه الأنظمة حيوية لقدرة كييف على صدّ الهجمات الروسية وحماية مواقعها الاستراتيجية في مختلف الجبهات.

ويرجّح أن يفرض تعليق آلية شراء الأسلحة، إذا ما تم، تحديات إضافية على الحكومة الأوكرانية في تلبية احتياجات قواتها المسلحة، ما قد يضطرها للبحث عن مصادر بديلة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات العسكرية، سواء من دول غربية أخرى أو من أسواق تسليح مختلفة.

وتأتي هذه التهديدات في ظل علاقات تشهد تطوراً متسارعاً بين واشنطن وكييف فيما يتعلق بطبيعة الدعم الأمريكي وشروط استمراره، بما في ذلك النقاش حول شكل هذا الدعم، وما إذا كان سيستمر بالحجم نفسه أو سيخضع لتعديلات وضوابط جديدة.

وفي الوقت نفسه، تُثار تساؤلات واسعة حول مستقبل الالتزامات العسكرية الأمريكية تجاه أوكرانيا، وتأثير أي تغيير في مسار هذا الدعم على مجريات الحرب وميزان الأمن في أوروبا. وتخطّت قضية تسليح أوكرانيا حدود الاعتبارات العسكرية البحتة، لتصبح عنصراً محورياً في الحسابات السياسية والاستراتيجية الأمريكية، لا سيما مع استمرار الجدل الداخلي حول أعباء المساعدات الخارجية وأولويات الإنفاق في الولايات المتحدة.