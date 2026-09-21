صحيفة سبق

تقدّم مجموعة من الفنادق والمنتجعات في السعودية والمنطقة والعواصم العالمية باقات خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، تشمل خصومات على الإقامة وتجارب عافية وسبا، وأنشطة عائلية وترفيهية، ووجبات فاخرة في وجهات متنوعة من لندن وميونيخ إلى المالديف وبوكيت وقبرص. وتتراوح العروض بين ليالٍ مجانية وخصومات تصل إل…

مع اقتراب اليوم الوطني السعودي، تقدم مجموعة من الفنادق والمنتجعات في المملكة والمنطقة، إلى جانب وجهات عالمية مختارة، تجارب متنوعة للاستمتاع بالعطلة برفقة العائلة والأصدقاء. وتتراوح الخيارات بين ملاذات العافية والإقامات الشاطئية والعطلات العائلية وتجارب الطعام واستكشاف المدن.

كورنثيا لندن: إقامة استثنائية في قلب العاصمة البريطانية

يدعو فندق كورنثيا لندن ضيوفه إلى الاحتفال باليوم الوطني السعودي من خلال إقامة فاخرة من فئة الخمس نجوم في قلب وستمنستر، بالقرب من أبرز معالم العاصمة ووجهات التسوق والثقافة. وتمنح باقة «ليلة هدية منّا» الضيوف ليلة ثالثة مجانًا عند حجز ليلتين متتاليتين، إلى جانب الدخول المجاني إلى «بايوم من كورنثيا لندن»، وتجارب الطعام في «جورجيز بار» ومطعم «كيريدجز في كورنثيا لندن». ويسري العرض على جميع فئات الغرف، من غرف ديلوكس إلى بنتهاوس الكتّاب، ويخضع للتوافر، مع رسوم خدمة اختيارية بنسبة 5% على الإقامة و15% على المأكولات والمشروبات.

منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم: استعادة توازن العقل والجسم والروح

يرحب منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم بضيوفه من المملكة لقضاء عطلة تجمع بين الاسترخاء واستعادة التوازن على الساحل الشمالي لدولة قطر. ويوفر عرض «استعادة توازن العقل والجسم والروح»، المتاح حتى 30 سبتمبر 2026، خصمًا بنسبة 25% على تجارب العافية في زلال سيرينيتي، وخصمًا مماثلًا على العلاجات والجلسات الاختيارية. وتشمل الخيارات برامج التعافي من الإرهاق واللياقة البدنية، وثلاث وجبات صحية يوميًا، إلى جانب استشارات العافية والتغذية، وعلاجات السبا والحجامة والتدليك، وجلسات البيلاتس والتاي تشي واليوغا المائية.

ميرافال البحر الأحمر: الاحتفال بالتوازن على جزيرة الشورى

يقدم ميرافال البحر الأحمر على جزيرة الشورى عرض «احتفل بالتوازن» للإقامات من 20 إلى 26 سبتمبر 2026، بأسعار تبدأ من 2,500 ريال سعودي لليلة للإقامة الفردية، ومن 3,500 ريال للإقامة المزدوجة، تضاف إليها الضرائب والرسوم. وتشمل التجربة النقل من وإلى مطار البحر الأحمر الدولي، ورصيدًا بقيمة 796 ريالًا للشخص عن كل ليلة للاستفادة من علاجات السبا والجلسات مع خبراء العافية وأنشطة الطهي، إلى جانب أكثر من 20 نشاطًا يوميًا ووجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة والمشروبات والعصائر طوال اليوم.

حياة ريجنسي الرياض العليا: احتفالات مستوحاة من الثقافة السعودية

يحتفي حياة ريجنسي الرياض العليا باليوم الوطني السعودي من 22 إلى 24 سبتمبر من خلال برنامج يضم العرضة السعودية ومجلسًا تقليديًا وحلويات محلية وعروض العود، بالإضافة إلى أنشطة الحناء والرسم على الوجه والفنون للأطفال. وفي 23 سبتمبر، يقدم الفندق تجربة «نكهات الشارع السعودي» بسعر 96 ريالًا للشخص من الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل. كما يقدم السبا حمامًا مغربيًا مع تدليك لمدة 60 دقيقة بسعر 796 ريالًا بدلًا من 1,100 ريال، أو جلسة تدليك لمدة 60 دقيقة بسعر 496 ريالًا بدلًا من 600 ريال، مع استخدام مرافق الساونا والبخار وحوض التدليك المائي.

جراند حياة دبي: عطلة عائلية مع مزايا حصرية لضيوف الخليج

يقدم جراند حياة دبي للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي إقامة عائلية تشمل دخولًا مجانيًا إلى المنتزه المائي الخاص بالفندق ووجبة إفطار مجانية، إلى جانب خصم يصل إلى 20% على أسعار الغرف. ويحصل الضيوف أيضًا على خصم بنسبة 20% لدى مطاعم مختارة وعلى علاجات مختارة في السبا، وذلك باستخدام الرمز الترويجي GCC20، مع إمكانية الاستمتاع بالأنشطة العائلية ومرافق الفندق واستكشاف معالم دبي خلال عطلة المناسبة.

منتجع فينولو: عطلة استوائية في المالديف

يدعو منتجع فينولو، أحد وجهات سي سايد كوليكشن، العائلات والأصدقاء إلى الاحتفال باليوم الوطني السعودي في با أتول، محمية المحيط الحيوي التابعة لليونسكو. ويوفر عرض «سي سايد إسكيب» للمقيمين في المملكة خصمًا يصل إلى 40% على الإقامة مع إفطار يومي عند الحجز خلال 44 يومًا من الوصول. ويضم المنتجع 125 فيلا، بما فيها فلل عائلية من غرفتين وثلاث غرف نوم مع مسابح خاصة، إلى جانب تجارب الغوص والرياضات المائية والتنس والبادل و«فيهي سبا» ونادي الأطفال ومجموعة متنوعة من المطاعم. ويمكن الوصول إليه عبر رحلات مباشرة من الرياض وجدة، تليها رحلة بالطائرة المائية لمدة 30 دقيقة.

منتجع .HERE: احتفال خاص على جزيرتين في با أتول

يمتد منتجع .HERE على جزيرتي «سَم وير» و«نو وير» داخل محمية با أتول التابعة لليونسكو، ويضم تسع فلل فقط توفر للعائلات والمجموعات مستوى مميزًا من الخصوصية. وتضم «سَم وير» سبع فلل من ثلاث وأربع غرف نوم مع مسابح خاصة، بأسعار تبدأ من 14,000 و16,000 دولار أمريكي لليلة على التوالي، شاملة الإفطار. أما «نو وير»، فتتيح حجز الجزيرة بالكامل، وتضم فيلتين تستوعبان حتى 24 ضيفًا مع سينما خاصة ومركز للياقة البدنية وسبا وساونا، بأسعار تبدأ من 40,000 دولار لليلة شاملة الضرائب ورسوم الخدمة.

بارسيلو كوكونت آيلاند بوكيت: عطلة استوائية على جزيرة خاصة

يرحب منتجع بارسيلو كوكونت آيلاند بوكيت بضيوفه من المملكة على جزيرة خاصة قبالة الساحل الشرقي لبوكيت، وسط الشواطئ الرملية وإطلالات خليج فانغ نغا. ويوفر عرض «ملاذ الجزيرة الساحر» ترقية مجانية إلى فئة الغرفة التالية عند حجز ليلتين أو أكثر. وعند الإقامة ثلاث ليالٍ أو أكثر، يحصل الضيوف على شاي ما بعد الظهيرة عند حجز الأجنحة، أو إفطار عائم عند اختيار الفلل المزودة بمسابح خاصة. ويسري العرض على الحجوزات حتى 30 سبتمبر 2026 وللإقامات حتى 31 أكتوبر، باستخدام الرمز الترويجي Island Paradise Retreat.

كونيغسهوف ميونيخ: العافية في قلب المدينة

يقدم فندق كونيغسهوف، أحد فنادق مجموعة لاكشري كوليكشن، إقامة تجمع بين العافية واستكشاف ميونيخ، بالقرب من ساحة شتاخوس ووجهات التسوق والمعالم الثقافية. ويتضمن برنامج «ميتوسفير فلو – استعادة التوازن» جلسة للعلاج بالأكسجين المتناوب، وجلسة تدليك لمدة 60 دقيقة، إلى جانب وجبة الإفطار اليومية. ويمكن حجز العرض باستخدام الرمز الترويجي SPA، لقضاء عطلة تجمع بين الراحة والعناية بالصحة والتعرف إلى المدينة.

مدينة الأحلام المتوسطية: عطلة متكاملة في قبرص

يدعو منتجع مدينة الأحلام المتوسطية العائلات والأصدقاء القادمين من المملكة لقضاء عطلة تجمع بين الإفطار في مطعم «أورا»، والاسترخاء بجوار أكبر مجمع مسابح في قبرص، وعلاجات «سبا رينو»، والتسوق وتجارب الطعام. وتشمل الأنشطة أكاديمية ماركوس باجداتيس للتنس وتجربة «ويف رايدر» ومنتزه المغامرات، مع إمكانية استكشاف ممشى مولوس ومارينا ليماسول والبلدة القديمة. ويضم المنتجع 500 غرفة وجناح ومجموعة متكاملة من مرافق الترفيه والعافية والطعام.

وتمنح هذه الوجهات المسافرين من المملكة خيارات متنوعة للاحتفال باليوم الوطني السعودي، من الرحلات القصيرة وملاذات العافية إلى الجزر الاستوائية، بما يتيح للعائلات والأصدقاء اختيار التجربة التي تناسبهم وقضاء وقت مميز معًا.

تخضع جميع العروض للتوافر وللشروط والأحكام الخاصة بكل فندق أو منتجع.