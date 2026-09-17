صحيفة سبق

شهد معهد تدريب السجون بالمنطقة الشرقية تخريج 486 فردًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ48، برعاية وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وحضور مدير عام السجون المكلّف اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي. وتضمّن الحفل عروضًا عسكرية وتمارين ميدانية، أعقبها تكريم المتفوقي…

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام السجون المكلّف اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي، اليوم، حفل تخريج (486) خريجًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ(48)، وذلك في معهد تدريب السجون بالمنطقة الشرقية.

وتضمّن الحفل عرضًا عسكريًا للخريجين، وتنفيذ عددٍ من الفرضيات والمهارات الميدانية للتعامل مع مختلف الأحداث الأمنية.

وفي ختام الحفل، كرّم مدير عام السجون المكلّف الخريجين المتفوقين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، وخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

ويأتي تخريج هذه الدفعة امتدادًا لجهود وزارة الداخلية في تأهيل الكوادر البشرية بالقطاعات الأمنية، وتطوير قدراتها ورفع جاهزيتها، للإسهام بكفاءة في أداء المهام الأمنية والإصلاحية.