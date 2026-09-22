صحيفة سبق

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في نيويورك في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد السويسري، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ٨١. وناقش الاجتماع القضايا والموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين…

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس بنيويورك، في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد السويسري، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين، واستعراض أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس والاتحاد السويسري وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.