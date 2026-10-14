صحيفة سبق

دشّن مستشفى الملك خالد العسكري بتبوك السنة التدريبية الجديدة لبرنامج طب الأسرة لعام 2026، خلال حفل شهد استقبال الأطباء الجدد وتكريم المتميزين، بحضور اللواء الطبيب الدكتور سعد الغامدي، الذي شدّد على أهمية طب الأسرة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وخدمة المجتمع.

احتفى مستشفى الملك خالد العسكري بتبوك، صباح الثلاثاء 13 أكتوبر 2026م، باستقبال الأطباء الجدد وتدشين السنة التدريبية الجديدة لبرنامج طب الأسرة لعام 2026م، وذلك خلال حفل أُقيم بالمركز الترفيهي بالمستشفى، بحضور اللواء الطبيب الدكتور سعد الغامدي وعدد من الكوادر الطبية.

ورحّب اللواء الطبيب الدكتور سعد الغامدي بالأطباء الجدد المنضمين إلى البرنامج، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به أطباء طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية في تعزيز جودة الخدمات الطبية، وتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة تلبّي احتياجات المرضى والمستفيدين.

وتخلّل الحفلَ عددٌ من الفقرات الترحيبية، إلى جانب تكريم الأطباء المتميزين تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم المهنية والأكاديمية، في خطوة تعكس حرص المستشفى على دعم الكفاءات الطبية وتحفيز التميز، وتوفير بيئة تدريبية تسهم في تطوير المهارات ورفع مستوى الأداء المهني.

واختُتم الحفل بالتأكيد على أهمية المرحلة التدريبية الجديدة في تأهيل أطباء طب الأسرة وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، وإعداد كوادر طبية مؤهلة تسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وخدمة المجتمع.