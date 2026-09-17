صحيفة سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حقائب إيوائية على 65 أسرة نازحة في مديرية البريقة بعدن، استفاد منها 390 فردًا، إضافة إلى 234 سلة غذائية في تبن بلحج و1,046 سلة في الريدة وقصيعر بحضرموت، استفاد منهما 8,960 فردًا، ضمن خطط التدخلات الطارئة في اليمن.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 65 حقيبة إيوائية في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 390 فرداً من 65 أسرة نازحة قدِمت من مديريتَي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة، ومديرية المخا بمحافظة تعز، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من خطة الطوارئ الإيوائية في اليمن.

وفي إطار مشروع التدخلات الغذائية الطارئة، وزّع المركز 234 سلة غذائية في مديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 1,638 فرداً من 234 أسرة نازحة، ضمن المرحلة الثانية من المشروع ذاته.

كما وزّع المركز 1,046 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 7,322 فرداً، ضمن المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.

وتأتي هذه التدخلات الإغاثية في إطار الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يواصل تقديم الدعم للشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.