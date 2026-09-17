صحيفة سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية تعيين ياسر بن أحمد الحكمي متحدثًا رسميًا للشركة؛ بهدف تعزيز تواصلها مع وسائل الإعلام والرأي العام، وتجسيد التزامها بالشفافية وضمان وصول المعلومة الدقيقة للمجتمع ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاعي المياه والخدمات البيئية. وأوضحت أن الحكمي يُعد من الكفاءات الوطنية في ا…

أعلنت شركة المياه الوطنية تعيين الأستاذ ياسر بن أحمد الحكمي متحدثًا رسميًا للشركة؛ وذلك في إطار تعزيز تواصلها مع وسائل الإعلام والرأي العام، ومواكبةِ دورها في قيادة قطاع توزيع المياه والخدمات البيئية في المملكة، وإبرازِ جهودها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضحت الشركة أن التعيين يأتي تجسيدًا لالتزامها بالشفافية وضمانِ وصول المعلومة الدقيقة إلى المجتمع من مصدرها الأول، ودعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في أحد أهم القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة الإنسان.

وبيّنت أن الحكمي يُعد من الكفاءات الوطنية ذات الخبرة في مجال الإعلام والاتصال الاستراتيجي؛ إذ يحمل درجة البكالوريوس في الإعلام والاتصال من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولديه خبرة تزيد على 16 عامًا في الإعلام والعلاقات العامة، عمل خلالها متحدثًا رسميًا لعددٍ من الجهات الحكومية قبل انضمامه إلى الشركة.

وأشارت إلى أن المتحدث الرسمي سيكون نقطة الاتصال المعتمدة لوسائل الإعلام في الموضوعات المتعلقة بخدمات المياه والمعالجة البيئية في المملكة.