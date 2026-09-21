صحيفة سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع احتمال تكوّن الضباب على تلك المناطق والشرقية.

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء، محذراً من أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بحبات برد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار المركز إلى احتمال تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، فضلاً عن أجزاء من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف وتبوك.

حالة البحر الأحمر:

- الجزء الشمالي: موج متوسط بارتفاع من متر ونصف إلى مترين، رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

- الجزء الأوسط: موج خفيف إلى متوسط يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، بارتفاع من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 35-10 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

- الجزء الجنوبي: موج خفيف يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، بارتفاع من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين، رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي:

- الجزء الشمالي والجنوبي: موج خفيف بارتفاع من نصف المتر إلى متر، رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.