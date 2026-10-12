صحيفة سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من حالة جوية مؤثرة على منطقة حائل تشمل هبوب رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وذلك على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، متوقعاً استمرار الحالة حتى العاشرة مساءً.

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من حالة جوية متقلبة تضرب منطقة حائل، تشمل هبوب رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن تأثيرات هذه الحالة تطال المناطق المفتوحة والطرق السريعة في المنطقة، مشيراً إلى أنها ستستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.