صحيفة سبق

شددت وزارة الداخلية على أن المنشآت التي تشغّل وافدين مخالفين للأنظمة أو تسمح لعمالتها بالعمل لحسابهم الخاص أو لدى الغير، تواجه غرامة تصل إلى 100,000 ريال، ومنعاً من الاستقدام حتى 5 سنوات، والتشهير، وسجن المدير المسؤول حتى سنة مع الترحيل إن كان وافداً، مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، داعية للإبلاغ عب…

حذّرت وزارة الداخلية المنشآت التي تُشغّل وافدين مخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها تعمل لحسابها الخاص أو لدى جهات أخرى، أو تستخدم عمال غيرها، من تطبيق عقوبات صارمة بحقها.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال، والمنع من الاستقدام مدةً تصل إلى خمس سنوات، إضافةً إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول مدةً تصل إلى سنة، مع الترحيل في حال كان وافداً، مشيرةً إلى أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين.

ودعت الوزارة جميع المقيمين والمنشآت إلى التقيّد بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.