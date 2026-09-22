عبدالحكيم شار

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96، أن المملكة قامت منذ تأسيسها على الكتاب والسنة والتوحيد، وأنها واجهت اعتداءات وأزمات متعددة وتجاوزتها بفضل الله وهي في عزة وتوفيق، مشددًا على نعمة الأمن ووحدة الصف وخطورة الكلمة في زمن التواصل.

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- قامت على أساس متين يتمثل في الكتاب والسنة والعقيدة والتوحيد، مشيراً إلى أن الأمن والاستقرار واجتماع الكلمة من أعظم النعم التي أنعم الله بها على هذه البلاد.

وقال الشيخ السليمان، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96 خلال برنامج «فتاوى»، إن المملكة منذ تأسيسها سارت على هذا النهج، وتعاقب على قيادتها ولاة أمر حرصوا على المحافظة على هذا الأساس، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأوضح أن من توفيق الله لهذه البلاد أن أنعم عليها بولاة أمر يحرصون على أمنها واستقرارها، وعلى كل ما فيه النفع للمواطن والمقيم، مستشهداً بقوله تعالى: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون»، مبيناً أن المقصود بالظلم في الآية هو الشرك.

الأمن.. أساس الاستقرار

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن نعمة الأمن تأتي في مقدمة النعم التي تستقيم بها حياة الناس، مستشهداً بدعاء إبراهيم عليه السلام: «رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات»، موضحاً أن الناس لا يهنؤون بالطعام ولا بالعبادة إلا بالأمن.

وأكد أن اجتماع الكلمة حول ولاة الأمر من أهم الأسس التي ينبغي المحافظة عليها، مستشهداً بقوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً».

ولفت إلى أن ما كان قبل تأسيس الدولة من فرقة وشتات، وما شهدته بعض المناطق من صراعات قبلية وقطع للطرق وما كان يواجهه الحجاج من سلب ومشقة، تبدّل بعد توحيد البلاد إلى أمن واستقرار، مؤكداً أن هذه النعمة تستوجب استحضارها والمحافظة عليها.

«الكلمة» مسؤولية في زمن التواصل

وشدد الشيخ السليمان على أن المحافظة على الوطن تبدأ بطاعة الله والتمسك بالعقيدة والمحافظة على الفرائض، إلى جانب أداء الأمانة في العمل والمحافظة على المرافق العامة، باعتبار ذلك من صور شكر النعم.

وحذّر من خطورة الكلمة، خصوصاً مع اتساع وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن كلمة واحدة قد تتسبب في فتن عظيمة، ولا سيما ما يثير التعصب والنعرات القبلية، داعياً إلى استشعار نعمة الأمن وعدم الإخلال بحالة الألفة والمحبة.

«هذه البلاد محفوظة بحفظ الله»

وأكد عضو هيئة كبار العلماء أن المملكة العربية السعودية واجهت على مدى تاريخها عدداً من الاعتداءات والأزمات، إلا أنها تجاوزتها بفضل الله وهي في عزة وتوفيق، قائلاً: «هذه البلاد محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى».

وأضاف أن كل من اعتدى على هذه البلاد أو أراد الإساءة إليها فإن اعتداءه يرجع عليه، مؤكداً: «نحن دائماً نتفاءل بمثل هذه المواقف وهذه الاعتداءات بأن الله سينصرنا، وأن الله أيضاً سيغيّر هذا الحال إلى ما هو أفضل».

دعاء لولاة الأمر ورجال الأمن

وفي ختام كلمته، دعا الشيخ السليمان الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

كما وجّه الشكر إلى رجال الأمن المرابطين على حدود الوطن، داعياً الله أن يسددهم ويحفظهم، وأن يجعل النصر على أيديهم، وأن يعيدهم سالمين غانمين إلى أهليهم وبلدهم.